Ряд городов может остаться без газа, если Нафтогаз и Газпром не договорятся

Новости Бизнеса:"Нафтогаз" в арбитраже с "Газпромом" поднял вопросы возможного отключения от газа ряда городов Украины из-за прекращения транзита.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев признал наличие проблем с газоснабжением ряда городов Украины в случае отказа "Газпрома" от подписания нового транзитного контракта и прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года, однако рассчитывает на помощь в решение этих проблем за счет постановки этого вопроса в Стокгольмском арбитраже.

"У нас есть определенные проблемы в тех городах, которые напрямую запитываются с территории Украины или Молдовы, где потенциально могут быть проблемы технического характера, на которые мы как "Нафтогаз" или новый оператор уже можем влиять", – сказал он в эфире "Свободы слова" на ICTV в ночь на вторник.

"Но даже эти вопросы недавно были подняты в новом Стокгольмском арбитраже, и мы надеемся, что там помогут их решить", – отметил Коболев.

Он подчеркнул, что "Нафтогаз" сделал все возможное для подготовки к потенциальному прекращению транзита с 1 января 2020 года: накоплены рекордные запасы газа, протестирована и отремонтирована газотранспортная система, готовы механизмы быстрого реагирования.

В то же время он напомнил, что Россия часто использовала газ для политического давления, а также констатировал, что "Газпрому" и ряду европейских газовых компаний было бы выгодно создать искусственный газовый кризис, чтобы поднять цены на га на рынке.

"Поэтому мы надеемся на хороший вариант, но готовы к плохому", – сказал глава НАК "Нафтогаз Украины".

Что решили относительно газа на нормандском саммите

Есть большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение о транзита газа в Европу через украинскую территорию. Об этом по итогам нормандского саммита 9 декабря заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Я уверен, что у нас больше шансов его (контракт) подписать с лучшими условиями, чем до этого обсуждали наши представители во время предыдущих очень сложных встреч", - сказал глава государства.

Он добавил, что говорится о контракте на транзит газа не на один год, а на определенное количество лет. Сначала российская сторона настаивала на одном годе, а украинская – на десяти. По мнению Зеленского, "мы что-то найдем посередине".

Что в общем известно о переговорах по транзиту газа

Контракт о транзите газа в Европу между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.

Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, а в России предлагают только на 1 год. При этом и РФ требуют, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.

В "Нафтогазе" же заявляют, что Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.

"Газпром" отказался поставлять газ в Украину

напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.

В "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставкам газа.

Владимир Путин заявляет, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. В то же время в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.