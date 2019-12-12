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Транспортный комитет сделал шаг к удешевлению внутренних перелетов

Транспортный комитет сделал шаг к удешевлению внутренних перелетов
16:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Транспортный комитет Рады рекомендовал принять законопроект об отмене НДС для внутренних авиаперевозок.

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендует парламенту принять за основу и в целом проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно содействия развитию рынка внутренних перевозок авиационным транспортом" (№2425 от 12 ноября 2019 года).

Об этом сообщается на официальной странице Рады в Facebook.

"Вы хотите летать между городами Украины за EUR5? Транспортный комитет сделал шаг к удешевлению внутренних перелетов", - подчеркнули в пресс-службе парламента.

Законопроект №2425 разработан с целью уравнивания условий осуществления международных и внутренних перевозок авиационным транспортом, путем отнесения внутренних авиаперевозок к категории подлежащих налогообложению по нулевой ставке налога на добавленную стоимость (сейчас облагается НДС в размере 20%).

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В свою очередь, законопроект № 2424 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который вылетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт Украины" предусматривает введение понятия "госпошлина с субъекта авиационной деятельности", определение особенностей взимания указанной госпошлины и устанавливает ответственность за нарушение порядка или сроков уплаты государственных сборов с субъектов авиационной деятельности, определенных Воздушным кодексом Украины.

Как известно, НДС для внутренних авиаперевозок в Украине, по прогнозам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, может быть отменен до конца текущего года. По мнению министра, отмена НДС позволит снизить стоимость билетов и увеличить количество внутренних авиарейсов.

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Верховная Рада, НДС, Авиаперевозки.
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