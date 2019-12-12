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"Прогнозированный и ожидаемый тренд": Милованов о снижении учетной ставки НБУ

"Прогнозированный и ожидаемый тренд": Милованов о снижении учетной ставки НБУ
18:16 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Министр экономики считает, что снижение учетной ставки должно положительно повлиять на курс гривни.

Снижение учетной ставки на 2 процентных пункта до 13,5% годовых, двойное повышение электронного лимита для инвестиций физлиц за границу до EUR100 тыс. в год должно положительно повлиять на курс гривни, полагает министр экономики Тимофей Милованов.

"Все это должно положительно повлиять на курс гривни и снизить стоимость капитала в экономике", – написал Милованов в Facebook в четверг.

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что такое смягчение монетарной политики центробанка стало подтверждением стабильности экономики.

В НБУ назвали причины стремительного укрепления гривны

"Значит, снижение инфляции до 5% в ноябре – не разовая победа, а прогнозированный и ожидаемый тренд. Простым языком – это подтверждение того, что экономика стабильная и сильная, в условиях которой граждане могут без страха сберегать деньги в гривне, а бизнес – инвестировать в Украину", – написал премьер-министр в Телеграм-канале.

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НБУ, Нацбанк, Минэкономразвития, Минэкономики.
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