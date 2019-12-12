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В НБУ назвали причины стремительного укрепления гривны

В НБУ назвали причины стремительного укрепления гривны
14:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Укрепление гривны в 2019 году происходило в результате действия ряда факторов, в частности продажи валюты экспортерами.

В последние месяцы основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта. Об этом во время брифинга в четверг сказал глава НБУ Яков Смолий.

"Инфляция существенно замедлилась вследствие как укрепления обменного курса гривны, так и улучшения инфляционных ожиданий. Эти факторы нивелировали давление на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и слабого урожая отдельных овощей. Хочу подчеркнуть причины укрепления курса гривны, по поводу которых сегодня много спекуляций. В октябре-декабре основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта, в частности благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур и продажа средств от валютных привлечений государственных компаний", - сказал Смолий.

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В частности, по его словам, в ноябре аграрии и металлургические компании обеспечивали 70% предложений валюты на межбанковском рынке.

Он также отметил, что, вопреки распространенному мнению, приток средств иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок, в отличие от предыдущих месяцев.

Нацбанк снизил учетную ставку

В то же время, отметил глава НБУ, Нацбанк активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов, и с начала 2019 года объем чистых валютных интервенций достиг более 5,5 млн долл. США.

"Кстати, мы покупаем гораздо больше валюты, чем заводят нерезиденты. Портфель нерезидентов вырос в этом году примерно на 4,3 млрд долл. США, то есть превышение объема покупки для пополнения золотовалютных резервов по отношению к тому, сколько завели нерезиденты, составляет более чем 1 млрд долл. Это свидетельствует о том, что избыточное предложение валюты на рынке формируют не только нерезиденты", - отметил он.

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НБУ, Доллар, Курс гривны, Курс доллара, Яков Смолий.
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