Скачать
Четверг, 12.12.2019
Пожар в Одессе: спасатели завершили поиски, назначена генетическая экспертиза
Пожар в Одессе: спасатели завершили поиски, назначена генетическая экспертиза
В НБУ назвали причины стремительного укрепления гривны
В НБУ назвали причины стремительного укрепления гривны
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
Samsung Galaxy A51: обзор и характеристики смартфона
Samsung Galaxy A51: обзор и характеристики смартфона

Нацбанк снизил учетную ставку

Нацбанк снизил учетную ставку
14:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года.

Национальный банк Украины (НБУ) решил с 13 декабря понизить учетную ставку до уровня, на котором она находилась два года назад – до 13,5% годовых с 15,5% годовых, на котором она находилась с 25 октября этого года.

"Национальный банк ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривни обуславливает более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления", – говорится в сообщении центробанка в четверг.

Правление Национального банка считает, что новый пониженный уровень учетной ставки не помешает поддержанию инфляции близко к цели 5% и одновременно позволит поддержать экономический рост.

НБУ также сообщил, что пересмотрит прогноз инфляции с учетом ситуации на валютном рынке и обнародует обновленный макроэкономический прогноз, включая будущую траекторию инфляции, в конце января.

Регулятор напомнил, что согласно октябрьскому прогнозу, ожидает снижения учетной ставки до 8%, однако в рамках очередного пересмотра макроэкономического прогноза в январе обнародует обновленный прогноз динамики учетной ставки. В нем будут учтены, в частности, влияние на будущую инфляцию со стороны потребительского спроса и ситуации на валютном рынке.

Кроме того, Нацбанк продолжит учитывать ход ключевых внутренних реформ. Речь идет как о реформах, предусмотренных меморандумом о взаимодействии с правительством, так и о судебной реформе как необходимой предпосылке обеспечения верховенства права в Украине.

Комментируя текущую ситуацию, регулятор указал, что стремительное замедление инфляции в ноябре до 5,1% в годовом измерении оказалось лучше ожиданий НБУ, что связано с более сильным укреплением курса. "Таким образом, инфляция в ноябре достигла среднесрочной цели 5%, которую Национальный банк задекларировал в 2015 году", – констатировал регулятор.

По его мнению, в основе этой устойчивой тенденции - постепенное ослабление фундаментального давления на цены, признаком которого является замедление базовой инфляции, а также снижение цен на энергоносители. Инфляция существенно замедлилась вследствие как укрепления обменного курса гривны, так и улучшения инфляционных ожиданий, говорится в релизе центробанка. Эти факторы нивелировали давление на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и слабого урожая отдельных овощей.

НБУ с помощью комикса объяснил укрепление курса гривны

Нацбанк отмечает, что усиление гривни происходило вследствие действия ряда факторов. В октябре-декабре основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта (в частности, благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур) и продажа средств от валютных привлечений госкомпаний. Приток средств иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок в отличие от предыдущих месяцев, указывает НБУ. Регулятор напомнил, что активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов – более чем на $5,5 млрд с начала 2019 года.

"Достижение договоренностей на уровне экспертов по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом является знаковым вехой в реализации структурных реформ в Украине, сохранении макрофинансовой стабильности и устойчивого экономического роста", – подчеркнул НБУ.

В то же время центробанк обратил внимание на сохранении актуальности целого ряда рисков, в частности, риска усиления угроз для макрофинансовой стабильности вследствие судебных решений и давления на Национальный банк. Их реализация может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат.

Как отмечается в релизе, среди внешних рисков не потеряли актуальности такие как полное прекращение транзита газа из России по территории Украины, усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках и эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

Милованов: Курс 20 гривень за доллар - это фантастика

Как сообщалось, НБУ начал цикл смягчения денежной политики ставки 26 апреля этого года, понизив учетную ставку до 17,5% годовых с уровня 18% годовых, на котором он удерживал ее с начала сентября 2018 года. Затем Нацбанк в середине июля и начале сентября текущего года снижал учетную ставку каждый раз на 0,5 п.п., а в конце октября понизил ее сразу на 1 п.п.

Итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике, которая предшествовала принятию правлением решения о последнем снижении ставки, будут обнародованы 23 декабря 2019. Следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 30 января 2020 года, напоминает регулятор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Инфляция, Нацбанк, учетная ставка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что от мамы, а что от папы? Какие гены передаются детям от родителей
02 "Весна" в декабре: в Украине будет тепло и пасмурно
03 Итоги дня 11 декабря: драка в Раде и повышение прожиточного минимума
04 Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
05 "Не менее 40% от средней зарплаты": Соколовская поделилась планами по поднятию прожиточного минимума
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление
Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление
Сегодня - День Сухопутных войск ВСУ
Сегодня - День Сухопутных войск ВСУ
Рада создала ВСК по расследованию убийства Гандзюк
Рада создала ВСК по расследованию убийства Гандзюк
Да здравствует король: звезда Джеймса Бонда снимется в римейке &quot;Золушки&quot;
Да здравствует король: звезда Джеймса Бонда снимется в римейке "Золушки"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь