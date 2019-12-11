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НБУ с помощью комикса объяснил укрепление курса гривны

НБУ с помощью комикса объяснил укрепление курса гривны
09:04 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины (НБУ) рассказал, почему в стране укрепился курс гривни.

Национальный банк объяснил укрепление курса гривны переходом от фиксированного курса к плавающему, в котором курс соответствует реальному состоянию экономики.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Валютный режим до 2015 года по сути предусматривал фиксирование курса. Это создавало иллюзию стабильности, украинцы были спокойными, несмотря на табло обменного курса. Но цена такой "стабильности" была высокой. Чтобы удерживать курс на необоснованном уровне, тратились десятки миллиардов долларов международных резервов.

Фиксированный курс и "сжигание" резервов целом вредило финансовой стабильности, приводило к кризисам, разрушало доверие к экономике и гривны", - сообщают в Нацбанке.

Как отмечают в НБУ, сейчас Украине фиксированный курс не по карману, потому что экспорт составляет значительную долю экономики страны.

"При режиме плавающего курса, какая экономика - такой и курс. Если растет экспорт, является приток инвестиций, экономика развивается, инфляция низкая и стабильной, тогда гривна укрепляется.

Если цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за рубеж, инвесторы не готовы инвестировать и наоборот выводят дивиденды, инфляция резко возрастает, население не доверяет гривне, покупая валюту, - гривна ослабляется.

Почему Украине не по карману фиксированный курс? Украина является страной с "малой открытой экономикой", где внешняя торговля составляет значительную долю ВВП. Страна сильно зависит от условий на внешних рынках, на которые сама мало может повлиять.

Большая часть нашего экспорта - сырьевые товары, прежде всего зерновые и металлы, цены на которые зависят от ситуации на международных рынках. 

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Если в мире цены сильно вдруг упали бы, например, на зерновые, то ощутимо снизились бы объемы валютных поступлений, Украина получит за продажу агропродукции. 

Если бы это было единственной заметным изменением на международных рынках для украинской экономики, то это привело бы к дисбалансу на валютном рынке.

Ведь валютных поступлений экспорта стало бы существенно меньше, а объем валютных платежей за импортные товары остался бы на том же уровне, что и раньше. 

Соответственно, НБУ был бы вынужден для поддержания курса на фиксированном уровне тратить свои валютные резервы. И так - пока их хватало бы", - отмечают в НБУ.

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"Если НБУ, несмотря на реальную экономическую ситуацию не будет давать гривне крепнуть, а держать курс на уровне, например, 26 или 27 гривен за доллар что будет думать бизнес и население?

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Они будут воспринимать, что НБУ защищает этот уровень курса, а следовательно - интересы определенных заинтересованных сторон. 

Согласно теряться доверие как к НБУ, так и к национальной валюте.Это означает, что все предпочтут инвестировать в иностранную валюту. 

Это только толкать курс гривны в сторону девальвации, а ценники в магазинах - в сторону увеличения. Вот и вся картина", - резюмируют в НБУ.

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НБУ, Гривна, Инфляция, Курс валют, Курс доллара.
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