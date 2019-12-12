Скачать
Четверг, 12.12.2019
Итоги дня 11 декабря: драка в Раде и повышение прожиточного минимума
Итоги дня 11 декабря: драка в Раде и повышение прожиточного минимума
"Весна" в декабре: в Украине будет тепло и пасмурно
"Весна" в декабре: в Украине будет тепло и пасмурно
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
12 декабря - приметы и обряды в Парамонов день
12 декабря - приметы и обряды в Парамонов день

Курс валют на 12 декабря: доллар и евро снова упали в цене

Курс валют на 12 декабря: доллар и евро снова упали в цене
09:02 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 12 декабря, курс доллара на уровне 23,60 грн.

На четверг, 12 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,6 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 11 декабря, курс доллара снизился на 9 копеек.

Курс евро установлен на уровне 26,14 грн/€. Он снизился на 10 копеек.

Курсы валют на 12 декабря:

100 долларов США — 2360,3546

100 евро — 2614,0927

100 польских злотых — 609,7863

10 российских рублей — 3,7133

100 швейцарских франков — 2394,735

100 юаней — 335,312.

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Курс валют на 11 декабря: сколько стоит евро и доллар

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что от мамы, а что от папы? Какие гены передаются детям от родителей
02 "Не менее 40% от средней зарплаты": Соколовская поделилась планами по поднятию прожиточного минимума
03 Шахтер 0:3 Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
04 Итоги дня 11 декабря: драка в Раде и повышение прожиточного минимума
05 Хармс назвала тотальным абсурдом расследование против Порошенко по Минским соглашениям
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ранены двое украинских военных
На Донбассе ранены двое украинских военных
Пожар в Одесском колледже: число погибших возросло
Пожар в Одесском колледже: число погибших возросло
Торговля людьми - куда чаще всего продают украинцев
Торговля людьми - куда чаще всего продают украинцев
День Андрея Первозванного: дата, история, традиции
День Андрея Первозванного: дата, история, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь