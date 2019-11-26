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В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
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В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты

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В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
12:08 Сегодня Телеграф Фото: НБУ

Новости Бизнеса:Национальный банк во вторник, 26 ноября, презентовал монеты номиналом 5 гривен и 10 гривен и обновленные банкноты 50 гривен и 200 гривен.

Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Гражданам не нужно будет обменивать банкноты номиналами 5, 10, 50 и 200 гривень старого образца на обновленные банкноты и монеты.

Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и "старыми" банкнотами соответствующих номиналов.

С 20 декабря 2019 будут введены в обращение монеты номиналом 5 гривень и обновленные банкноты номиналом 50 гривень.

Далее с 25 февраля 2020 можно будет увидеть обновленные банкноты номиналом 200 гривень, а с середины следующего года в обращение будут введены монеты номиналом 10 гривень.

Учитывая продолжительность жизни монет (около 20-25 лет), банкноты номиналами 5 и 10 гривень позволят государству сэкономить около 1 млрд гривень.

Продолжительность жизни бумажных денег номиналами 5 и 10 гривень - 1-2 года.

Банкноты номиналом 5 и 10 гривень предыдущих лет выпуска в результате естественного износа будут заменяться в обращении монетами и обновленными банкнотами.

Нацбанк из соображений безопасности решил обновить и дизайн банкноты номиналом 50 гривен, который был неизменным с 2004 года, и банкноты номиналом 200 гривен, которая оставалась без изменений с 2007 года.

В новых банконтах улучшено рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения.

Изменены и усовершенствованы ультрафиолетовый и инфракрасные защиты, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Нацбанк вводит в оборот новую банкноту

Кроме того, на обновленной банкноте номиналом 200 гривень, как и на банкнотах нового поколения номиналами 100, 500 и 1000 гривень, использованы два инновационные защитные элементы.

Один из них - это оптически переменный элемент SPARK, который выполнен в виде стилизованного изображения водяной лилии и должна постепенно менять цвет при изменении угла наклона банкноты.

Другой - "оконная" защитная лента, которая содержит изображения номинала и графического знака гривны. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект - меняется направление движения ее фонового изображения.

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Национальный банк с 1 октября вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек и прекратил пополнения наличных денег в обращении монетами номиналом 25 копеек, а с 25 октября ввел в обращение банкноту номиналом 1000 гривен.

Таким образом, номинальный ряд гривны сократится с 17 до 13 номиналов, пока в обращении будут находиться монеты 25 копеек. В конце концов номинальный ряд гривны достигнет наиболее оптимального размера - 12 номиналов. По мировым опытом номинальные ряды имеют в среднем 11-13 номиналов денежных знаков.

Например, 11 номиналов есть у австралийского доллара, 12 номиналов - у британского фунта стерлингов и чешской кроны, 13 номиналов - у швейцарского франка.

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НБУ, Нацбанк, Банкнота, Купюра, 5 гривень, 10 гривень, 50 гривен, 200 гривен.
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