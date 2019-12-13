Зеленский о проблеме с "Укрбудом": этот вопрос решен

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский сообщил, что проблема вкладчиков "Укрбуда" будет решена и эти объекты достроит "Киевгорстрой".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что проблема заморозки строительства жилых комплексов корпорации "Укрбуд" будет решена и эти объекты достроит компания "Киевгорстрой".

"Мы знаем этот вопрос, мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Здесь все команды работали вместе, и Офис президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. На сегодня, на вечер (12 декабря – ред.) этот вопрос решен, и вся эта недвижимость будет достроена, и на себя взял обязательства "Киевгорстрой", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Как сообщалось, инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.