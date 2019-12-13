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Пятница, 13.12.2019
"Другое государство, которое мы никогда не признаем": Зеленский рассказал о "последнем плане" по Донбассу
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"Другое государство, которое мы никогда не признаем": Зеленский рассказал о "последнем плане" по Донбассу

"Другое государство, которое мы никогда не признаем": Зеленский рассказал о "последнем плане" по Донбассу
01:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский убежден, что имея "стену" на Донбассе, Украина превратится в совсем другое государство.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что так называемый план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе – это "последний план", "стена", которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а "что-то другое".

"На заседаниях СНБО Украины мы утвердили пять планов реинтеграции Донбасса и возвращения наших территорий. Один из этих планов – это, как вы сказали, план "Б". Для меня это не план "Б", это план "последняя буква". Это последний план. Я пока что очень не хотел бы, чтобы мы применили именно этот план", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Зеленский отметил, что так называемая "стена" уже есть, а Украине нужно решать, как вернуть людей, их ментальность, их мышление, их понимание, что они украинцы. "У нас сейчас "живая стена", гибнут люди, она у нас есть. Но для меня лично это не вариант", - заявил он.

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При этом президент Украины подчеркнул, что снова пять лет ждать, стрелять и терять украинцев он и его команда не собираются.

"Если будет "стена", то это другое государство, которое мы никогда, вы понимаете, не признаем, никогда", - считает он.

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Зеленский указал, что были детально проработаны все планы на случай разных сценариев развития ситуации. "Мы понимаем, что если "стена", нам нужно будет создать все условия для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, которые ощущают себя действительно украинцами, чтобы они приехали к нам. Потому что за "стеной" тогда будет другое даже не государство, это что-то другое, скажем так, местность, где будут только боевики", - отметил он.

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Донбасс, Владимир Зеленский, ОРДЛО.
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