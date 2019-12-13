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"Кредит Януковича": Суд Лондона отложил вынесение решения

"Кредит Януковича": Суд Лондона отложил вынесение решения
11:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По результатам слушания судьи сообщили, что вынесение решения откладывается на 2020 год.

Верховный суд Великобритании завершил очередные слушания в рамках судебного процесса между Россией и Украиной относительно так называемого "кредита Януковича" объемом 3 млрд долл. и отложил вынесение решения на 2020 год.

Об этом говорится в комментарии Министерства финансов Украины со ссылкой на заявления судей по результатам проведенных с 9 по 12 декабря слушаний.

"Результаты окончательной апелляции по заявлению России о вынесении решения в порядке упрощенного производства будут объявлены после провозглашения Верховным судом своего решения, что произойдет, вероятно, в 2020 году", - говорится в комментарии.

Отмечается, что в ходе слушаний команда юридических советников Украины представила сильные правовые аргументы и свою позицию перед почтенной коллегией в составе пяти судей Верховного суда Великобритании.

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В Минфине напомнили, что судебный процесс в Англии начат по инициативе России для реализации стратегии агрессии против Украины, и наша страна подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии.

Высокий суд Лондона начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 млрд долл. в январе 2016 года. Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

В марте 2017 года Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, однако Украина подала апелляцию на это решение.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд отправил дело на новое рассмотрение в рамках полноценной процедуры.

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Минфин, Кредит Януковича, Суд Великобритании.
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