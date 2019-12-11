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Минфин презентовал интерактивную бюджетную систему, которая ранее не была в открытом доступе

Минфин презентовал интерактивную бюджетную систему, которая ранее не была в открытом доступе
02:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Запущенный министерством портал Open Budget работает в тестовом режиме.

Министерство финансов Украины запустило портал Open Budget, где размещена интерактивная бюджетная система страны, которая ранее не была в открытом доступе.

В частности, на портале есть данные как о государственном, так и о местном бюджетах, а также о внутреннем и внешнем долге.

Согласно размещенным на портале данным, по итогам октября госбюджет Украины выполнен по доходам на 82,2%, по расходам - на 71,7%. Ознакомиться с порталом бюджета Украины можно здесь.

Разумков: Женщины всегда участвовали в большой политике

Ранее Министерство финансов Украины представило проект «Е-контракт», который продолжит информационную трансформацию в сфере публичных финансов путём перевода всех заключаемых на площадке Prozоrro договоров в электронный формат.

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Минфин, Open Budget, Интерактивная бюджетная система.
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