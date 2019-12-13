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Пятница, 13.12.2019
Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
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Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить

Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
12:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В 2020 году на льготы и субсидии по услугам ЖКХ предусмотрено более 47,5 млрд грн.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил, что субсидию на оплату коммунальных услуг в ноябре 2019 года получили более трёх миллионов украинских домохозяйств.

"По результатам ноября мы можем сказать, что жилищную субсидию рассчитано и перечислено более чем трём миллионам домохозяйств в Украине, - сказал Музыченко в Киеве в пятницу на брифинге.

 У органов государственной власти нет задолженности перед гражданами по выплате субсидий и льгот на услуги ЖКХ.

"Мы уже рассчитались по ноябрь включительно, все профинансировано на 100%, ни одной копейки просроченной задолженности по льготам и субсидиям у нас перед гражданами нет", - заявил Музыченко в Киеве в пятницу на брифинге.

Он также утверждает, что переходящей на следующий год задолженности по субсидиям и льготам на услуги ЖКХ также не будет.

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Кроме того, в государственном бюджете на 2020 год будет предусмотрена аналогичная с 2019 годом сумма на субсидии и льготы для граждан на оплату коммунальных услуг в более чем 47,5 млрд грн

"На следующий год предусмотрена аналогичная с 2019 годом сумма на уровне чуть более 47,5 миллиардов гривень. Этого также абсолютно достаточно для того, чтобы обеспечить в полном объеме финансирование льгот и субсидий на услуги ЖКХ", - заявил Музыченко.

Как отметил чиновник, на сегодняшний день идет процедура выплат субсидий и льгот, в частности, в денежной наличный форме.

"Если говорить о количественных показателях, мы можем сказать, что средний размер льготы в ноябре месяце составил почти 800 гривен", - сказал он.

Музыченко напомнил, что средний размер субсидий в ноябре составляет 1200 грн.

"Таким образом, мы можем сказать, что в подавляющем количестве случаев получать субсидии более выгодно, чем льготы".

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ЖКХ, Льготы, Коммуналка, Субсидии.
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