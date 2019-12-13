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Минсоцполитики изменило порядок получения льгот на ЖКГ: что поменялось

Минсоцполитики изменило порядок получения льгот на ЖКГ: что поменялось
11:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Министерстве заявили, что теперь за льготами можно будет обратится в любой момент.

Министерство социальной политики предоставит возможность оформлять льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг с выплатой в наличной форме в течение всего отопительного сезона.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

"Министерство инициировало изменение порядка предоставления льгот, чтобы была возможность обратиться за ними не до 15 октября, а в любой момент, в течение отопительного сезона", - сказал он.

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По словам Музыченко, проект соответствующего документа сейчас согласовывается с центральными органами исполнительной власти, чтобы уже с 1 января 2020 граждане, которые не успели обратиться за оформлением льгот в наличной форме в указанный срок до 15 октября, смогли это сделать.

Напомним, правительство намерено постепенно увеличить прожиточный минимум до фактического уровня, который будет составлять 30-40% от размера средней заработной платы.

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Минсоцполитики, Льготы, Отопительный сезон, Субсидии, Виталий Музыченко.
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