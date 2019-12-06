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Отопительный сезон: в Минсоцполитики рассказали, хватит ли денег на субсидии

Отопительный сезон: в Минсоцполитики рассказали, хватит ли денег на субсидии
11:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В правительстве говорят, что в госбюджете 2020 заложено достаточно средств, предназначенных для выплаты субсидий.

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел достаточно средств для поддержки всех субсидиантов на отопительный сезон, заявила в ходе Часа вопросов к правительству глава Министерства финансов Оксана Маркарова.

"В соответствии с расчетами Минсоцполитики, средств, заложенных в бюджет на 2020 год достаточно, чтобы обеспечить всех граждан, которые соответствуют критериям и нуждаются в этой поддержке на этот отопительный сезон в полной мере", - сказала министр.

"Нужно сказать, чтобы все были абсолютно спокойны: всем субсидии будут предоставлены. Критерии их предоставления на этот отопительный сезон не изменялись", – добавила она.

Субсидии теперь будет проще получить: подробности

Напомним, Кабинет министров Украины не станет уменьшать субсидии в 2019 году и на протяжении всего отопительного сезона, а также не планирует менять сам принцип оформления субсидий.

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Минсоцполитики, Минфин, Отопительный сезон, Субсидии, Оксана Маркарова, Бюджет-2020.
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