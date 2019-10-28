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Гончарук: В этом году субсидии не уменьшат

Гончарук: В этом году субсидии не уменьшат
04:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Преьмер сообщил, что в 2019 году субсидии не будут уменьшены.

Кабинет министров Украины не станет уменьшать субсидии в 2019 году и на протяжении всего отопительного сезона, а также не планирует менять сам принцип оформления субсидий. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге, передает zn.ua.

"Субсидии уменьшены в этом году точно не будут и этот отопительный сезон все те, кто их оформил, пройдут на тех условиях, которые уже оформлены. И принцип оформления субсидий также не изменится и в следующем году... Мы подтверждаем наше намерение достичь показателя, чтобы в среднем семья тратила больше 15% от совокупного дохода на коммунальные услуги. В рамках этого показателя мы и будем держаться", – заявил премьер.

Напоминаем, что изменения формулы начисления субсидий состоятся не ранее мая 2020 года, а в нынешнем отопительном сезоне помощь государства в оплате коммунальных услуг не уменьшается. Также, с 1 мая следующего года размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий вырастет с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

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Премьер, Субсидии, Алексей Гончарук.
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