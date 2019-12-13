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Опубликован закон о госбюджете-2020

Опубликован закон о госбюджете-2020
12:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Закон о государственном бюджете на 2020 год, поддержанный Верховной Радой 14 ноября, сегодня был опубликован в официальной газете парламента "Голос Украины".

В газете Верховной Рады "Голос Украины" сегодня, 13 декабря, опубликован текст Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Об этом сообщается на сайте издания.

Согласно документу на 2020 год, доходы Государственного бюджета Украины предусмотрены в сумме 1095,58 млрд гривень, расходы - 1182 млрд грн.

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Объем государственного долга в гривневом эквиваленте составит 2 045,1 млрд грн. Минимальная зарплата в госбюджете-2020 заложена на уровне 4723 гривниы.

В 2020 году предлагается установить прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере: с 1 января 2020 года — 2027 грн, с 1 июля — 2118 грн, с 1 декабря — 2189 грн.

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Прожиточный минимум на детей возрастом до 6 лет: с 1 января 2020 - 1779 грн, с 1 июля - 1859 грн, с 1 декабря - 1921 грн. Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 - 2218 грн, с 1 июля - 2318 грн, с 1 декабря - 2395 грн.

Как сообщалось, Верховная Рада 14 ноября приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (законопроект № 2000). Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 2 декабря. Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" 11 декабря.

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Верховная Рада, Бюджет, Голос Украины, Госбюджет-2020.
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