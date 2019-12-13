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Правительство занялось обеспечением стабильности на рынке табачных изделий

Правительство занялось обеспечением стабильности на рынке табачных изделий
14:27 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины подписал момерандум с крупнейшими табачными производителями.

Кабмин и крупнейшие производители табачных изделий в Украине - British American Tobaco, Imperial Tobaco Ukraine, Japan Tobaco International, Philip Morris - подписали "Меморандум о намерениях для обеспечения стабильности на рынке табачных изделий и поддержания конкурентной среды для всех участников".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В министерстве ожидают, что благодаря подписанию документа создадут равные правила игры на рынке, будут противодействовать незаконной торговли и уклонению от уплаты налогов.

"В Меморандуме, в частности, говорится о намерениях обсуждения изменений в методологии администрирования 5% налога с розничных продаж табачными изделиями, разработке предложений по лицензионных условиях для осуществления оптовой торговли табачными изделиями, внедрении системы отслеживания перемещения табачных изделий", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в ближайшее время Кабмин вместе с представителями табачной индустрии создадут рабочую группу для наработки инструментов реализации положений Меморандума.

"Мы расцениваем подписание Меморандума как результат конструктивного диалога, который начался между властью и крупным бизнесом. Надеемся, что это станет первым шагом в решении самых насущных вопросов, которые сегодня стоят перед нашей отраслью и экономикой Украины, а также заложит фундамент для плодотворного взаимодействия и сотрудничества в интересах государства и бизнеса", - заявил директор предприятия с иностранными инвестициями "Империал Тобакко Юкрейн" Растислав Чернак.

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Кабмин, Минэкономразвития, Табачные изделия, Минэкономики, Алексей Гончарук.
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