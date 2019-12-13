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В Минфине рассказали, как можно увеличить ВВП Украины на 5-7%

В Минфине рассказали, как можно увеличить ВВП Украины на 5-7%
15:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Оксана Маркарова считает, что у Украины есть все шансы для роста экономики на 5-7%.

Для роста ВВП Украины на 5-7% в год необходима судебная реформа, реформа правоохранительных органов, демонополизация экономики, а также успешная приватизация и стремительное развитие инфраструктуры.

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Шансы расти на 5-7% есть. Но ни одна страна не растет линейно, а мы находимся не в вакууме. В Украине уже был период роста в 2005 году. Поэтому вопрос в том, на этот раз мы только воспользуемся позитивными макроэкономическими достижениями и трендами, или проведем структурные реформы. Прежде всего, это судебная реформа, реформа правоохранительных органов, демонополизация экономики.

Есть очень много опросов бизнеса, который рассказывает, что именно им мешает расширять свое производство. И прежде всего они называют недостаточную защиту права собственности и говорят о необходимости верховенства права. Остальные факторы - успешная приватизация, стремительное развитие инфраструктуры благодаря концессиям, которые тоже приняты. Все вместе даст большой толчок для роста", - сказала Маркарова.

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Также она добавила, что Украине следует повышать производительность в агробизнесе через открытие рынка земли и возможность полного раскрытия потенциала сельского хозяйства.

"Второе — инвестиции. Украина получает их очень мало, особенно прямых. Но мы уже видим большой интерес инвесторов, которые верят в нашу макроэкономическую историю. Мы это видим по тем, кто заходит в наши ценные бумаги. Мы видим, что в наш рост уже верят международные финансовые организации и банки развития. Следующий шаг — в нас поверят инвесторы в предприятия реального сектора", - сказала Маркарова.

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Минфин, ВВП, Оксана Маркарова.
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