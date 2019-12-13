Скачать
Пятница, 13.12.2019
Убийство Шеремета: судья избравший меру пресечения Кузьменко взял самоотвод (Видео)
Убийство Шеремета: судья избравший меру пресечения Кузьменко взял самоотвод (Видео)
"Нафтогаз" и "Газпром" начали второй раунд переговоров
"Нафтогаз" и "Газпром" начали второй раунд переговоров
Биатлон. Хохфильцен: победу в спринте одержал Йоханнес Бе
Биатлон. Хохфильцен: победу в спринте одержал Йоханнес Бе
"Хотим быть оригинальными": почему Райан Рейнольдс еще не дал имя для дочери (Фото)
"Хотим быть оригинальными": почему Райан Рейнольдс еще не дал имя для дочери (Фото)

"Нафтогаз" и "Газпром" начали второй раунд переговоров

"Нафтогаз" и "Газпром" начали второй раунд переговоров
16:26 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Стороны намерены обсудить технические моменты, без которых не возможно заключить договор о транзите газа.

"Нафтогаз" и "Газпром" продолжают вести переговоры касательно транзита газа через территорию Украины. Очередной раунд переговоров проходит сегодня, 13 декабря, в Вене. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой не пресс-службу НАК "Нафтогаз".

В сообщении говорится, что от украинской стороны присутствуют представители Нафтогаза и Оператора ГТС, а со стороны России - Газпрома.

Также в сообщении говорится, что участия в переговорах не будет принимать Алексей Оржель, министр энергетики Украины.

Транзит газа: часть Харьковской области может остаться без тепла

В министерстве отметили, что министр участвует в украино-белорусском форуме.

Как сообщалось ранее, действующий транзитный контракт истекает 31 декабря. Дедлайн на заключение нового договора - 13 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Газпром, Нафтогаз, Вена, Газовые переговоры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем
02 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
03 День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
04 День Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать в этот день
05 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
Меркель объяснила продление санкций против РФ
Меркель объяснила продление санкций против РФ
Где дешевле? Госстат провел аудит украинских АЗС
Где дешевле? Госстат провел аудит украинских АЗС
Где встретить Новый год 2020: от семейных посиделок до шумных вечеринок
Где встретить Новый год 2020: от семейных посиделок до шумных вечеринок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь