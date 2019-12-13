"Нафтогаз" и "Газпром" начали второй раунд переговоров

Новости Бизнеса:Стороны намерены обсудить технические моменты, без которых не возможно заключить договор о транзите газа.

"Нафтогаз" и "Газпром" продолжают вести переговоры касательно транзита газа через территорию Украины. Очередной раунд переговоров проходит сегодня, 13 декабря, в Вене. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой не пресс-службу НАК "Нафтогаз".

В сообщении говорится, что от украинской стороны присутствуют представители Нафтогаза и Оператора ГТС, а со стороны России - Газпрома.

Также в сообщении говорится, что участия в переговорах не будет принимать Алексей Оржель, министр энергетики Украины.

В министерстве отметили, что министр участвует в украино-белорусском форуме.

Как сообщалось ранее, действующий транзитный контракт истекает 31 декабря. Дедлайн на заключение нового договора - 13 декабря.