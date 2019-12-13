Где дешевле? Госстат провел аудит украинских АЗС

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Пятница, 13.12.2019
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16:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:В Госстате рассказали, что самое дешевое в Украине горючее продается на Черниговщине.

Самые низкие цены в Украине на бензины А-92 и А-95, дизельное топливо и сжиженный газ в ноябре 2019 года были в Черниговской области.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Самой высокой в Украине средняя потребительская цена на бензин А-92 в ноябре 2019 года была в Киеве: 28,46 грн за л (на 11,0% меньше, чем в ноябре 2018 года). Среди регионов первое место по этому показателю заняла Ивано-Франковская (28,3 грн за л, на 10,6% меньше), второе - Львовская (28,23 грн за л, на 10,6% меньше), третье - Житомирская ( 27,89 грн за л, на 10,8% меньше) области.

Самым дешевым в прошлом месяце бензин А-92 был в Черниговской (25,55 грн за л, на 12,6% меньше, чем в прошлом году), Черкасской (26,82 грн за л, на 12,9% меньше) и Луганской (26 , 99 грн за л, на 14,6% меньше) областях.

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Самый дорогой в Украине бензин А-95 в прошлом месяце также продавался в столице: 29,59 грн за л (на 10,4% меньше, чем в ноябре 2018 года). Среди регионов по этому показателю лидировали Ивано-Франковская (29,55 грн за л, на 10,3% меньше), Херсонская (29,28 грн за л, на 10,6% меньше) и Львовская (29,21 грн за л , на 10,2% меньше) области.

Самым дешевым в прошлом месяце бензин А-95 был в Черниговской (26,37 грн за л, на 12,1% меньше, чем в прошлом году), Черновицкой (27,97 грн за л, на 11,6% меньше) и Черкасской (28 , 04 грн за л, на 11,7% меньше) областях.

Самые высокие в Украине цены на дизельное топливо в прошлом месяце наблюдались во Львовской (28,67 грн за л, на 11,0% меньше, чем в ноябре 2018), Николаевской (28,36 грн за л, на 12,1% меньше ) и Ивано-Франковской (28,25 грн за л, на 11,9% меньше) областях. Самые низкие - в Черниговской (26,09 грн за л, на 15,6% меньше, чем в прошлом году), Сумской (26,99 грн за л, на 14,4% меньше) и Черновицкой (27,25 грн за л, на 13,1% меньше) областях.

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Самый дорогой сжиженный газ в ноябре 2019 года продавался в Черновицкой (12,12 грн за л, на 25,9% меньше, чем в ноябре 2018), Херсонской (12,04 грн за л, на 27,4% меньше) и Львовской (11,92 грн за л, на 27,4% меньше) областях. Самый дешевый - в Черниговской (11,27 грн за л, на 29,3% меньше, чем в прошлом году), Житомирской (11,27 грн за л, на 31,2% меньше) и Волынской (11,40 грн за л, на 17,3% меньше) областях.

Как сообщал Укринформ, в ноябре 2019 года в среднем по Украине бензин А-92 подешевел на 11,7% против ноября 2018 года (до 27,49 грн за 1 л); бензин А-95 - на 11,3% (до 28,62 грн за 1 л); дизельное топливо - на 12,55% (до 27,87 грн за 1 л); сжиженный газ - на 28,2% (до 11,67 грн за 1 л).

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Украина, АЗС, Госстат, Горючее, Аудит.
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