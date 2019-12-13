Определяющий момент: Нефедов получил от Литвы софт для тестирования NCTS

Новости Бизнеса:Литва передала украинской таможне ПО для тестирования новой транзитной системы

Литва передала Государственной таможенной службе Украины программное обеспечение для тестирования новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS).

Об этом сообщил глава службы Максим Нефьодов по итогам подписания соответствующего договора в пятницу.

"Софт подарила литовская таможня. Сегодня подписали договор дарения с моим литовским коллегой. Совместный транзит – это, условно, таможенный безвиз – возможность с единым документом проехать от Лиссабона до Краматорска. Поскольку этот софт общеевропейский, самостоятельно его написать мало реально", – написал Нефьодов в Facebook в пятницу.

После получения системы NCTS Украина будет использовать в одностороннем порядке до одного года национальный модуль транзитной системы, чтобы доказать техническую состоятельность выполнять необходимые условия.

"Поэтому берем то, что используют литовские коллеги, и будем дорабатывать. В конце марта хотим сделать тестовый запуск, год работаем (согласно закону) в национальном домене, затем включаемся в европейский", – пояснил Нефьодов.