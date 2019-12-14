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Где лучше всего преподают менеджмент: рейтинг Bloomberg

Где лучше всего преподают менеджмент: рейтинг Bloomberg
15:40 Сегодня Телеграф UBR

Новости Бизнеса:Bloomberg составил рейтинг лучших бизнес-школ мира.

Bloomberg Businessweek оценил 131 бизнес-школу во всем мире, рассказав, где лучше всего получать MBA (Master of Business Administration – квалифицированная степень в менеджменте).

Эксперты разбили все заведения на четыре региона: Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Канаду и США. Больше всего победителей оказалось в США, Европе и Азии, а девять школ попали в рейтинг впервые.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе лучшей школой снова стала HKUST. Национальный университет Сингапура поднялся на вторую позицию. Третье место получила Индийская школа бизнеса.

В общем, рейтинг европейских бизнес-школ выглядит следующим образом:

1. IMD.

2. INSEAD.

3. Лондонская бизнес-школа.

4. HEC Paris.

5. SDA Bocconi.

6. IESE бизнес-школа.

7. Кембридж.

8. St. Gallen.

9. IE.

10. Маннгейм.

В Канаде победителем стала бизнес-школа Айви (Ivey). Бизнес-школа Смита (Smith business school) в Королевском университете поднялась на одну позицию – до второго места. Третье место получил Университет Ротмана Торонто (University of Toronto’s Rotman), который при составлении рейтинга рассматривали впервые.

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Среди американцев первую позицию школ для получения MBA занял Стэнфорд. Вторую – школа Tuck в Дартмуте, которой удалось стремительно подняться аж на 17 позиций. Гарвард остался на третьей позиции.

Среди европейских школ уже второй год подряд рейтинг возглавила IMD. INSEAD заняла вторую позицию, поменявшись местами с Лондонской бизнес-школой.

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Все по теме:

Рейтинг, Школа, Bloomberg, Кембридж, Менеджмент, IMD, Бизнес-школа, INSEAD, Лондонская бизнес-школа, HEC Paris, SDA Bocconi, IESE бизнес-школа, St. Gallen, IE, Маннгейм.
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