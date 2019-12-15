Как зарабатывать больше 50 000 гривен в Украине: рейтинг профессий

Новости Бизнеса:Предлагаем Вашему вниманию рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий.

В Украине готовы платить высокие зарплаты. Портал hh.ua|grc подготовил топ-5 вакансий ноября, где предлагались зарплаты от 50 000 грн.

Media buyer, traffic manager, арбитражник - зарплата от 50 000 грн

Для работы на должности медиабайера нужно отлично понимать принципы работы социальных медиа, иметь опыт планирования, создания и запуска рекламных кампаний в них. Также необходимо знать базовые метрики (CPA/CPI/CPM/LTV/ROI/CR/CTR). Среди нужных soft-skills: хороший вкус и внимание к деталям, проактивная позиция, целеустремленность, стрессоустойчивость.

Стюардесса/стюард - зарплата от 65 000 грн

Подобная работа многим кажется одной из самых романтичных и необычных профессий. А еще на ней можно неплохо зарабатывать.

В обязанности входит контроль за чистотой и порядком в самолете, обслуживание пассажиров, заказ питания, отчетность, уборка самолета, встреча на борту владельца самолета и его гостей. Среди требований к работнику: знание этикета, знания сервировки стола, опыт работы, стрессоустойчивость, знание английского языка, пунктуальность, аккуратность, ответственность.

Директор по производству - зарплата от 70 000 грн

В функционал такого сотрудника будет входить обеспечение выполнения плановых показателей производства, снижение себестоимости продукции без потери качества, обеспечение безаварийной работы оборудования, организация работы по выпуску новых видов продукции и т.п.

А вот среди требований, кроме стажа и профильного высшего образования, - пожелание о наличии дополнительных дипломов и сертификатов (МВА, тренинги, специализированные курсы, стажировки, выставки, конференции за последние 5 лет).

Главный агроном - зарплата от 80 000 грн

Подготовка схем защиты растений, закладка и контроль проведения испытаний препаратов, агрономическое сопровождение клиентов, консультирование клиентов по вопросам биологической защиты растений, участие в выставках, конференциях, семинарах и др. мероприятиях - вот ориентировочный перечень обязанностей нужного специалиста.

Кроме профильного высшего образования и опыта от 5 лет, требуется знание иностранных языков.

Разработчик игр (Senior Game Programmer) - зарплата от 90 000 грн

Специалист, который будет заниматься разработкой игр, внедрением новых игровых функций или оптимизацией, внедрением методов рендеринга, физическим моделирование и т.д., может рассчитывать на очень достойную зарплату.

Среди требований: опыт более 5 лет, из них - минимум 2 в игровой индустрии, английский язык на разговорном уровне, опыт управления командой разработчиков в качестве ведущегоразработчика.