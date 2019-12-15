Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
У Путина считают, что они с Зеленским далеки от согласия по целому ряду вопросов
У Путина считают, что они с Зеленским далеки от согласия по целому ряду вопросов
В Украину везут Вифлеемский огонь мира
В Украину везут Вифлеемский огонь мира
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC Усман - Ковингтон (Видео)
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC (Видео)
15 декабря - приметы и обряды в День пророка Аввакума
15 декабря - приметы и обряды в День пророка Аввакума

Как зарабатывать больше 50 000 гривен в Украине: рейтинг профессий

Как зарабатывать больше 50 000 гривен в Украине: рейтинг профессий
10:49 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Предлагаем Вашему вниманию рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий.

В Украине готовы платить высокие зарплаты. Портал hh.ua|grc подготовил топ-5 вакансий ноября, где предлагались зарплаты от 50 000 грн.

Media buyer, traffic manager, арбитражник - зарплата от 50 000 грн

Для работы на должности медиабайера нужно отлично понимать принципы работы социальных медиа, иметь опыт планирования, создания и запуска рекламных кампаний в них. Также необходимо знать базовые метрики (CPA/CPI/CPM/LTV/ROI/CR/CTR). Среди нужных soft-skills: хороший вкус и внимание к деталям, проактивная позиция, целеустремленность, стрессоустойчивость.

Стюардесса/стюард - зарплата от 65 000 грн

Подобная работа многим кажется одной из самых романтичных и необычных профессий. А еще на ней можно неплохо зарабатывать.

В обязанности входит контроль за чистотой и порядком в самолете, обслуживание пассажиров, заказ питания, отчетность, уборка самолета, встреча на борту владельца самолета и его гостей. Среди требований к работнику: знание этикета, знания сервировки стола, опыт работы, стрессоустойчивость, знание английского языка, пунктуальность, аккуратность, ответственность.

Директор по производству - зарплата от 70 000 грн

В функционал такого сотрудника будет входить обеспечение выполнения плановых показателей производства, снижение себестоимости продукции без потери качества, обеспечение безаварийной работы оборудования, организация работы по выпуску новых видов продукции и т.п.

А вот среди требований, кроме стажа и профильного высшего образования, - пожелание о наличии дополнительных дипломов и сертификатов (МВА, тренинги, специализированные курсы, стажировки, выставки, конференции за последние 5 лет).

Главный агроном - зарплата от 80 000 грн

Подготовка схем защиты растений, закладка и контроль проведения испытаний препаратов, агрономическое сопровождение клиентов, консультирование клиентов по вопросам биологической защиты растений, участие в выставках, конференциях, семинарах и др. мероприятиях - вот ориентировочный перечень обязанностей нужного специалиста.

Кроме профильного высшего образования и опыта от 5 лет, требуется знание иностранных языков.

Где лучше всего преподают менеджмент: рейтинг Bloomberg

Разработчик игр (Senior Game Programmer) - зарплата от 90 000 грн

Специалист, который будет заниматься разработкой игр, внедрением новых игровых функций или оптимизацией, внедрением методов рендеринга, физическим моделирование и т.д., может рассчитывать на очень достойную зарплату.

Среди требований: опыт более 5 лет, из них - минимум 2 в игровой индустрии, английский язык на разговорном уровне, опыт управления командой разработчиков в качестве ведущегоразработчика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Зарплата, Рейтинг, Работа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Витренко назвал причину подорожания газа
03 Почему болит спина? Что стоит изменить, чтобы навсегда забыть о проблеме
04 Мисс мира 2019: как выступила представительница Украины (Фото)
05 Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе 8 нарушений режима &quot;тишины&quot;: погиб украинский военный
На Донбассе 8 нарушений режима "тишины"
Температура до +7°, но дождливо: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Температура до +7°, но дождливо: прогноз погоды на 15-16 декабря
Главный элемент праздника: как выбрать новогоднюю елку
Как выбрать новогоднюю елку
Интернет станет быстрее: новый метод улавливания света увеличит скорость передачи данных
Интернет станет быстрее: новый метод улавливания света увеличит скорость передачи данных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь