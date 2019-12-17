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"Достаточно устойчива": Рожкова отчиталась о стабильности банковской системы Украины

"Достаточно устойчива": Рожкова отчиталась о стабильности банковской системы Украины
15:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Рожкова отмечает, что банковская система Украины устойчива к разнообразным рискам.

В Национальном банке заверили, что банковская система устойчива к различным рискам, которые могут угрожать финансовой стабильности.

Об этом во время презентации Отчета о финансовой стабильности сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

"Мы можем констатировать, что она (банковская система - ред.) достаточно устойчива к разнообразным рискам, которые могут угрожать финансовой стабильности", - подчеркнула Рожкова.

Она отметила, что финансовая стабильность зависит не только от устойчивости банковской системы, но и от ряда других факторов: макрофинансовой стабильности, дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом и судов, связанных с ПриватБанком.

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"Национальный банк вместе с Министерством финансов и правительством в любом случае будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность и стабильность финансового сектора", - сказала Рожкова.

Она также добавила, что регулятор не совсем доволен тем, как государственные банки реагируют на снижение ключевой ставки Национального банка, ведь они довольно медленно снижают стоимость ресурсов.

"Что касается государственных банков, то их финансовое состояние у нас вызывает беспокойство. Если большинство банков по итогам стресс-теста продемонстрировали достаточно высокую устойчивость к стрессам через прибыльность и эффективность деятельности, то такого буфера, как прибыль, как операционная эффективность в государственных банках недостаточно. Также уровень неработающих кредитов в государственных банках на сегодня является самым высоким и, несмотря на определенный прогресс, мы говорим о том, что надо немного ускоряться в этом направлении", - отметила Рожкова.

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НБУ, Нацбанк, Екатерина Рожкова.
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