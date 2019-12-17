Рынок электроэнергии: импорт впервые затмил украинский экспорт

Новости Бизнеса:Суммарный импорт электроэнергии в ноябре 2019 на 5% превысил экспорт.

В ноябре 2019 года, впервые с начала работы нового рынка электроэнергии импорт электроэнергии в Украину превысил экспорт.

Об этом сообщает пресс-служба ГП НЭК "Укрэнерго".

"В ноябре 2019 года суммарный импорт электроэнергии составил 661 тыс. МВт-час. и впервые с начала работы нового рынка электроэнергии на 5% превысил суммарный объем экспорта (629 тыс. МВт-ч)", - говорится в сообщении.

В ноябре в "остров Бурштынской ТЭС" импортировано 370,6 тыс. МВт-ч, а в торговую зону объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины – 290,4 тыс. МВт-час.

В Укрэнерго отмечают, что почти вдвое вырос объем импорта из Венгрии, а также на 8% – из Словакии и на 4% – из России. При этом для обеспечения баланса и операционной безопасности энергосистемы в ноябре плановый импорт электроэнергии в Украину ограничивался: из Беларуси – на 46% (с 294,7 тыс. МВт-час. до 157,8 тыс. МВт-час.); из России – на 34% (с 201,5 тыс. МВт-час. до 132,6 тыс. МВт-час.); в "остров Бурштынской ТЭС" – на 1 % (с 374,9 тыс. МВт-час. до 370,6 тыс. МВт-ч).

Суммарный экспорт электроэнергии в ноябре составил 629 тыс. МВт-ч: с "острова Бурштынской ТЭС" в европейские страны – 483,7 тыс. МВт-ч; из ОЭС Украины в Польшу и Молдову – 145,2 тыс. МВт-час. При этом рост экспорта более чем на 30 % наблюдается в направлении Румынии.

По сравнению с октябрем 2019 года в ноябре импортные поставки возросли на 10% (с 601 до 661 тыс. МВт-ч). а по сравнению с июлем – в 2,4 раза (с 274,6 до 661 тыс. МВт-ч).

Как известно, с 1 июля 2019 года в Украине заработал полномасштабный рынок электрической энергии. Старт новой модели рынка позволил открыть импорт электроэнергии в Украину.

Как сообщал Укринформ, 4 декабря Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии".