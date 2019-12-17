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Дефицит внешней торговли в Украине превысил $8 миллиардов

Дефицит внешней торговли в Украине превысил $8 миллиардов
12:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В Госстате рассказали, что отрицательное сальдо внешней торговли товарами выросло на $460 миллионов.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 10 месяцев 2019 года составило 8,46 млрд долларов, на 460,3 млн долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"За январь-октябрь 2019 года экспорт товаров составил 41 645,2 млн долл. США, или 107,4% по сравнению с январем-октябрем 2018 года, импорт – 50 108,3 млн долл., или 107,1%. Отрицательное сальдо составило 8 463,1 млн долл. (за январь-октябрь 2018 года также отрицательное — 8 002,8 млн долл.)", - говорится в сообщении.

Внешнеторговые операции в январе-октябре 2019 года проводились с партнерами из 223 стран мира.

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Больше всего товаров за указанный период Украина экспортировала в Китай (почти на 2,9 млрд долларов; на 76,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года), Польшу (на 2,8 млрд долларов; на 2,8% больше) и Российскую Федерацию (на 2,7 млрд долларов; на 9,7% меньше).

Более всего в январе-октябре 2019 года Украина продала на внешних рынках зерновых (на 7,76 млрд долларов; на 39,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года), черных металлов (на 7,62 млрд долларов; на 10,2% меньше), жиров и масел (на 3,8 млрд долларов; на 4,1% больше).

Больше всего товаров в январе-октябре 2019 года Украина импортировала из Китая (почти на 7,6 млрд долларов; на 24,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года), Российской Федерации (на 5,9 млрд долларов; на 11,1% меньше) и Германии (на 5,05 млрд долларов; на 0,7% меньше).

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Основными товарными позициями украинского импорта за 10 месяцев этого года были машины, оборудование и механизмы (на 10,8 млрд долларов; на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года), топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки (почти на 10,3 млрд долларов; на 7% меньше), продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (почти на 6,3 млрд долларов; на 6,9% больше).

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Экспорт, Импорт, Сальдо, Госстат.
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