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Вторник, 17.12.2019
Милованов: Фермеры будут бороться за возможность продать землю иностранцам
Милованов: Фермеры будут бороться за возможность продать землю иностранцам
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Милованов: Фермеры будут бороться за возможность продать землю иностранцам

Милованов: Фермеры будут бороться за возможность продать землю иностранцам
17:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Милованов уверен, что фермеры сами вскоре начнут просить о возможности продавать землю иностранцам.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что спустя некоторое время фермеры будут бороться за предоставление возможности иностранцам приобретать сельхозземлю в стране.

"Я думаю, именно фермеры будут спустя некоторое время бороться за то, чтобы снизили ограничения и дали возможность иностранцам приобретать землю. Почему я так думаю? Тем успешным собственникам земли, которые будут зарабатывать за счет увеличения эффективности использования земель, добавленной стоимости, нужны будут инвестиции для переработки, инфраструктуры. Инвестиции лучше брать на более выгодных условиях, более дешевые деньги есть в Европе", - сказал он в ходе пресс-марафона по земельной реформе во вторник.

По словам министра, в настоящее время депутаты рассматривают ко второму чтению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" предложение уменьшить концентрацию с/х земли в одних руках с 200 тыс. га до 10-20 тыс. га.

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Кроме того, Милованов указал, что запуск рынка земли существенно не повлияет на посевные площади в 2020 году.

"Сейчас будут происходить процессы накапливания земли в аренде. После запуска рынка многое будет зависеть от того, сколько земли будет продано зимой, по нашим ожиданиям это не будет большой объем - 5-7% земли в год", - заметил министр.

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Рынок земли, Фермеры, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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