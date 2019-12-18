Коболев: СБУ считает нецелесообразным продажу "Нафтогазом" активов в Египте

Новости Бизнеса:Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев еще в конце 2016 года сообщил, что группа рассматривает возможность продажи активов компании в Египте.

Служба безопасности Украины (СБУ) выступает против продажи НАК "Нафтогаз Украины" ее активов в Египте, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев во вторник на гала-вечере журнала "НВ".

По его словам, такие рекомендации СБУ ставят под угрозу получение НАК около $100 млн доходов, а также не дают выполнить поставленную правительством перед компанией задачу по достижению KPI (ключевой показатель эффективности) в части рентабельности активов.

Как сообщалось, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев еще в конце 2016 года сообщил, что группа рассматривает возможность продажи активов компании в Египте, поскольку этот бизнес не приносит особой прибыли в связи с падением цен на нефть.

"Нафтогаз" через свою дочернюю компанию "Закордоннафтогаз" осуществляет разведку и эксплуатацию двух нефтегазоносных блоков в восточной пустыне Египта – South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth. Работы на этих блоках, прогнозный ресурс которых составляет более 360 млн тонн нефти, ведутся на основе концессионных соглашений, подписанных 7 февраля 2012 года между "Закордоннафтогаз" по поручению "Нафтогаза", с одной стороны, и правительством Арабской Республики Египет и Государственной нефтяной компанией GANOPE (Ganoub El – Wadi Holding Petroleum Company), с другой. Срок действия концессионных соглашений составляет 28 лет.

В части географии доходов "Нафтогаза" на Египет в 2018 пришлось 0,505 млрд грн, в 2017 – 0,457 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.