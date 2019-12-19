В Нацбанке рассказали, как Минфин уменьшает валютную часть долгов

Новости Бизнеса:Минфин уменьшает валютную часть долгов, погашаются государственные ценные бумаги, которые были в валюте.

Министерство финансов уменьшает валютную часть государственного долга Украины. Об этом в эфире Громадського заявил руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков Национального банка Украины Эмал Бахтари.

"Минфин уменьшает валютную часть долгов, погашаются государственные ценные бумаги, которые были в валюте. Он возвращает валюту, вместо них выпускает в гривне ценные бумаги и уже не несет валютные риски. Он не зависит от курса. А вот эти бумаги покупают нерезиденты, которые продают валюту за гривны покупают эти ценные бумаги", — пояснил Бахтарі.

По мнению эксперта, это положительная тенденция.

"Валютный риск с Минфина перешел на нерезидентов. Когда они вкладывают средства, а это на 4, 5, 6 лет покупают эти ценные бумаги, они фактически доверяют, что когда будут покупать валюту обратно, гривна не девальвирует катастрофически, ибо они видят, что в стране другая валютная и монетарная политика, что за этим следят", — подчеркнул он.

Напомним: инфляция в Украине в ноябре сократилась до 5,1% за год — это соответствует цели Национального банка, установленной еще в 2015 году. В связи с этим, в частности, НБУ принял решение снизить размер учетной ставки сразу на 2 процентных пункта — до 13,5% годовых. Это максимальное снижение учетной ставки с начала года.