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Гончарук объяснил приостановку финансирования расходов
15:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, включая пенсии и зарплаты.

Кабинет министров в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также профинансирует все обязательства, на которые открыто ассигнования, сообщается на официальном сайте правительства в четверг.

"Вся информация, которую сегодня массово разгоняют в отдельных СМИ - фейк. Все пенсии, зарплаты и социальные выплаты будут профинансированы. В Государственном бюджете достаточно средств для этого!", - заверил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он пояснил, что это временное приостановление выплат казначейства по всем остальным статьям, которое уже не раз случалось в Украине.

"В конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого - кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе. Мы с этой историей хотим закончить", - пояснил премьер

Правительство приняло меры для недопущения бесконтрольных расходов государственных средств. К концу финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируют провести, чтобы максимально эффективно потратить деньги украинских налогоплательщиков.

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"То, что такая ситуация случилась - это результат работы неэффективной государственной машины в течение десятилетий. Сейчас наша команда работает над тем, чтобы эта ситуация не повторялась больше никогда. Но главное - люди находятся в безопасности", - подчеркнул Гончарук.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал распоряжение прекратить до конца текущего бюджетного года Казначейством проведения платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам и предоставлению кредитов из общего фонда государственного бюджета кроме защищенных расходов бюджета.

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Кабмин, Пенсии, Зарплаты, Выплаты, Алексей Гончарук.
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