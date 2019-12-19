В налоговой службе пообещали выполнить все плановые поступления в бюджет 2019

Новости Бизнеса:Верланов пообещал, что план поступлений в бюджет в этом году будет выполнен.

В Государственной налоговой службе (ГНС) рассчитывают, что все плановые поступления в бюджет за 2019 год будут выполнены.

Об этом рассказал председатель ГНС Сергей Верланов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Несмотря на факторы, сдерживающие рост поступлений налогов, а это, в частности, низкая инфляция, рост курса национальной валюты, снижение объема налогооблагаемых операций по НДС, налоговой службе удается обеспечивать исполнение плановых показателей по поступлениям в бюджет. Более того некоторые годовые показатели перевыполняются", - отметил Верланов.

Так, еще по состоянию на 1 декабря выполнены годовые показатели по поступлениям в местные бюджеты. То есть все средства, которые будут уплачены в декабре, уже являются дополнительными сверхплановыми поступлениями.

За 11 месяцев в местные бюджеты обеспечено поступление 242,3 млрд грн. Это на 38,5 млрд грн, или на 18,9 проц. превышает показатель прошлого года. В общем по платежам, которые контролируются ГНС, в течение января – ноября 2019 года в сводный бюджет обеспечены поступления (сальдо) в сумме 662,0 млрд грн. Это на 92,4 млрд грн, или на 16,2 проц. больше, чем в январе – ноябре 2018 года.