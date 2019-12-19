Газовые переговоры: достигнуты "принципиальные договоренности"

Новости Бизнеса:РФ и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа.

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа, заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Мы достигли соглашения в принципе", - сказал он журналистам в Берлине по итогам многочасовых переговоров.

"Достигнутые нами принципиальные договоренности завтра обсудят в столицах", - уточнил представитель Еврокомиссии.

По его словам, это "позитивные новости для Европы, России и Украины".

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - сказал министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров по транзиту газа.

Как сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. "Мы хорошо поработали, хорошо отработали протокол, который приближает нас к решению".

По его словам, наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве.