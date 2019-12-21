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В Вене сегодня продолжатся переговоры по газу

В Вене сегодня продолжатся переговоры по газу
12:05 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Сергей Макогон сообщил об очередном раунде переговоров с "Газпромом".

После трехсторонних переговоров Украины, ЕС и России в Минске, сегодня продолжатся двусторонние переговоры в формате “Оператор ГТС Украины — Газпром” в Вене. Об этом сообщил директор компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон в Facebook, передает УНН.

“После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате „Оператор ГТС Украины — Газпром“ по реализации достигнутых вчера договоренностей”, — написал Макогон.

Напомним, в РФ заявили, что подпишут транзитный контракт с Украиной на 5 лет.

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Как сообщили в Офисе Президента, представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

По информации Офиса, подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.

Ранее представитель “Газпрома” сообщил, что Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований.

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Все по теме:

Украина, Россия, РФ, Газа, Транзит газа, Сергей Макогон.
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