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"Северный поток-2": Германия обвинила США во вмешательстве в европейские дела

"Северный поток-2": Германия обвинила США во вмешательстве в европейские дела
10:58 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:В правительстве Германии говорят, что вопросы европейской энергетики должны решаться в Европе, а не в США.

В Кабинете министров Германии заявили, что санкции США против "Северного потока-2" - это вмешательство в политику других стран. Там также подчеркнули, что энергетические вопросы Европы должны решаться в самой Европе, а не в США. Об этом сказано в заявлении представителя Кабмина ФРГ Ульрика Деммера, которое он опубликовал в Твиттере.

"Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции", — говорится в сообщении.
В немецком правительстве отметили, что действия Вашингтона направлены против немецких и европейских компаний, а это вмешательство в их внутренние дела. 

Швейцарская компания "заморозила" участие в Nord Stream 2 из-за санкций США

20 декабря президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под оборонным бюджетом, в котором прописаны санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Ограничения вступили в силу сразу же после подписания, заявили в американском Минфине. 

Под санкции США попадают компании, которые предоставляют свои суда для прокладки труб по дну Балтийского моря. Ограничения предполагают, что у компаний, которые подпадут под санкции, будут заблокированы все американские активы, им запретят проводить операции с США. Кроме этого, представителям компаний будет запрещено въезжать на территорию страны.

Накануне подписания документа одна из швейцарских компаний, которая выступает в роли подрядчика, заявила о том, что приостанавливает работы на строительстве газопровода. 

В Вашингтоне считают "Северный поток-2" угрозой для европейской безопасности. В Берлине же с такой оценкой категорически не согласны. 

Напомним, запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете США, вступает в силу немедленно, заявили в Минфине США.

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Все по теме:

Германия, США, Балтийское море, Северный поток-2, Строительство "Северного потока-2", Санкции против "Северного потока-2".
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