Вице-премьер РФ о размерах тарифов после заключения газовой сделки: Это проблема "Нафтогаза"

Новости Бизнеса:Вице-премьер РФ говорит, что "Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза".

"Нафтогаз Украины" возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа с ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), пояснил в субботу журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Тариф какой-то будет в соответствие с законодательством Украины, которые сегодня соответствуют требованиям европейского законодательства. Будет установлен Украиной, регулятором до конца года. Но нас сегодня это уже не интересует. Это будет проблема "Нафтогаза". Мы "Нафтогазу" сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги, но нас тариф не беспокоит. Сколько - я не хочу открывать коммерческую тайну - прежде всего "Нафтогаза Украины", - сказал Козак.

В протоколе переговоров РФ и Украины закреплено, что тариф на транспортировку газа должен быть "конкурентный, соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы".

Вице-премьер указал, что "Нафтогаз" в целом берет на себя ряд рисков во взаимодействии "Газпрома" с Украиной,

"Механизм состоит в том, что мы имеем дело не с Украиной, не выясняем ни вопросы регулирования, ни тарифов. Теперь у нас есть компания, которая оказывает нам услугу по доставке российского газа европейским потребителям через Украину. Это "Нафтогаз". Вот все риски, связанные с тарифным, законодательным регулированием и функционированием ГТС Украины - это теперь вопрос взаимодействия компании "Нафтогаз Украины" и государством Украина. Мы хотели создать такую схему, чтобы "Газпром" не был непосредственным участником", - добавил вице-премьер.

Он привел подробности хода переговоров: "Была попытка найти компанию с высоким кредитным рейтингом, которая бы стала уполномоченной компанией по организации транзита через Украину. Все это в конечном итоге ни к чему не привело. Поэтому мы предложили так: давайте не будем искать никого. Потому чем больше сторон, тем сложнее договориться. Каждый выдвигает свои условия. Давайте на две стороны договоримся".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что "тариф должен расти, будет некоторое увеличение, есть четкое понимание сторон: тариф определенным образом должен быть увеличен".

Но Козак не стал оценивать динамику тарифа: "Не знаем. Если будет тариф ниже размера этой услуги, то это будут дополнительные доходы "Нафтогаза Украины". Если тариф будет выше, то это коммерческие риски "Нафтогаза Украины". Но "Нафтогазу Украины" легче с государственными органами Украины решать эти вопросы, для того, чтобы обеспечивать себе прибыль от оказания этой услуги, чем нам отсюда спорить, доказывать - обоснованный этот тариф, не обоснованный. Это уже правительство Украины, регулятор украинский, независимый регулятор, должен будет решать", - добавил российский вице-премьер.