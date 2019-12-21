Газовый контракт с РФ: Оржель обнадежил снижением цены на газ

Новости Бизнеса:После подписания соглашения с РФ, в правительстве заговорили о снижении цены на газ.

Алексей Оржель заявил, что достигнутое между Украиной и Россией соглашение касательно газового вопроса, дает надежду на дальнейшее снижении цены на газ. Об этом он рассказал во время брифинга.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины подчеркнул, что в долгосрочной перспективе будет сохраняться тренд на снижение цены на газ.

Министр также заявил, что переговоры между сторонами были конструктивными. Алексей Оржель подчеркнул, что достигнутые договоренности несут позитив для всех участников переговоров.

"Так получилось, что это компромиссное решение, которое удовлетворяет всех и играет очень позитивно на энергетические рынки", - констатировал он.

Напомним, контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.