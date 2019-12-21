ОГТСУ и "Газпром" могут согласовать договор об интерконнекторе уже сегодня

Новости Бизнеса:Соглашение о сообщении между операторами ГТС Украины и РФ может быть уже сегодня.

Соглашение о интерконнекторе (сообщении) между ООО "Оператором ГТС Украины" и российским Газпромом, которое является одним из двух контрактов, необходимых для продолжения транзита, может быть согласовано уже сегодня.

Об этом на брифинге сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Сергей Макогон поехал в Вену, поскольку нам нужно очень активно работать по всем техническим вопросам урегулирования договоров о сообщении между операторами interconnection agreement, между соответственно "Газпромом" как оператором газотранспортной системы России и "Оператором ГТС Украины", - сказал исполнительный директор НАК.

Витренко выразил надежду, что уже сегодня соглашение может быть согласовано, поскольку оно необходимо для того, чтобы технически был транзит с 1 января.

Как сообщалось ранее, после пятого раунда газовых переговоров, проходивших 19 декабря в Берлине, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и его российский коллега Александр Новак заявили, что "отработали конечный протокол", который приближает стороны к подписанию финальных договоров.

На переговорах в Минске 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям относительно транзита российского газа по территории Украины.

31 декабря 2019 года заканчивается действие договора между хозяйствующими субъектами Украины и России об условиях транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу.