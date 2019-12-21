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Дело на $7,4 млрд: газовый договор подразумевает мировую между "Газпромом" и АМКУ

Дело на $7,4 млрд: газовый договор подразумевает мировую между "Газпромом" и АМКУ
14:04 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд.

"Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража до 29 декабря, в свою очередь правительство Украины и российская компания должны подписать мировое соглашение по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на $7,4 млрд, сообщил "Газпром" в субботу.

"Этот вопрос должен быть урегулирован", – сказал агентству исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Согласно опубликованному Кабмином Украины тексту протокола, "Газпром" и Украина до 29 декабря должны заключить безотзывное мировое соглашение в рамках возбужденного "Газпромом" и рассматриваемого в Женеве арбитражного дела. Это мировое соглашение будет предусматривать, в том числе, прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к "Газпрому", основанных на решении АМКУ от 22 января 2016 года и соответствующем решение Хозяйственного суда Киева от 5 декабря 2016 года (включая требование об уплате штрафа и пени).

Оржель о подписании газового контракта: Мы должны успеть до первого января

"Снятие всех арестов на имущество, активы и денежные средства ПАО "Газпром", а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года", – говорится также в протоколе.

На переговорах в Минске 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям относительно транзита российского газа по территории Украины.

Украина и РФ договорились заключить транзитный договор на пять лет: что дальше

31 декабря 2019 года заканчивается действие договора между субъектами хозяйствования Украины и России об условиях транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу.

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Газпром, АМКУ, Нафтогаз, Газовые переговоры, Транзит газа, Юрий Витренко.
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