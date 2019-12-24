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Мировые цены на нефть стремительно растут

Мировые цены на нефть стремительно растут
11:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Нефть дорожает на фоне прогнозируемого сокращения запасов в США.

Цены на нефть выросли из-за суженных перед рождественскими каникулами торгов. Поддержало цены заявление министра энергетики РФ о том, что сотрудничество с ОПЕК будет продолжено, кроме того, эксперты спрогнозировали второе недельное снижение запасов нефти в США.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures подорожали на $ 0,09 (на 0,14%) - до $ 66,48 за баррель. В понедельник их цена повысилась на $ 0,25 (0,38%) и составила на закрытие $ 66,39 за баррель.

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Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются на $ 0,04 (0,07%) - до $ 60,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $ 0,08 (0,13%), завершив день на отметке $ 60,52 за баррель.

ОПЕК, РФ и другие производители, связанные с сокращением производства и поддержкой цен, продолжат свое сотрудничество до тех пор, пока оно "эффективное и приносит результаты", заявил накануне министр энергетики РФ Александр Новак. Он добавил, что сотрудничество с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) будет продолжаться "до тех пор, пока этого требует рынок".

ОПЕК и другие производители договорились в декабре о дополнительных сокращениях нефтедобычи на 500 тыс. бар./сутки. (б/с) с тем, чтобы убрать с рынка 2,1 млн б/с нефти, что составляет около 2% мирового спроса.

Нефтяники США стремятся заполнить любые пробелы на рынке, достигнув в ноябре рекордного уровня добычи в 13 млн б/с. Это способствовало увеличению профицита сырья и росту американских акций примерно на 1% в этом году.

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Отраслевые эксперты, опрошенные агентством Reuters, прогнозируют снижение коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели примерно на 1,8 млн б/с. При этом ожидается, что запасы бензина будут расти уже седьмую неделю подряд, а запасы дистиллятов - пятую неделю подряд.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 66,52 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 66,46 доллара за баррель, что на 7 центов выше уровня закрытия торгов ($ 66,39).

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США, Нефть, Цена на нефть, Стоимость нефти.
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