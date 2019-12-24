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Земельная реформа в Украине: когда откроется рынок для иностранцев

Земельная реформа в Украине: когда откроется рынок для иностранцев
14:23 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Тимофей Милованов сказал, когда рынок земли могут открыть для иностранцев.

Иностранцам могут позволить выйти на украинский рынок земли только через полгода - год после его запуска.

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью для "РБК-Украина".

"Если мы запускаем земельный рынок осенью, в октябре 2020 года, то, думаю, полгода - год и можно будет дальше двигаться. Сами фермеры, когда поймут, как все работает, и убедятся, что нет больших проблем, первыми пойдут и скажут: пустите нам иностранцев", - заявил Милованов.

Он отметил, что либерализованый рынок земли в Украине должен появиться как можно скорее, так как это будет содействовать экономическому росту страны. Однако в связи с общим недоверием общества к институту государства перед полной либерализацией рынка земли должен быть переходный период.

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"По сути, общество говорит: давайте сделаем этап, без иностранцев, без большой концентрации угодий, с финансовой поддержкой маленьких и средних фермеров, посмотрим, как оно работает, и, если работает хорошо, то давайте двигаться вперед к более либерализованному рынку", - объяснил Милованов.

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Рынок земли, Минэкономразвития, Земельная реформа, Тимофей Милованов.
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