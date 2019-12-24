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Не та сумма, которую он бы хотел: Милованов рассказал, сколько зарабатывает

Не та сумма, которую он бы хотел: Милованов рассказал, сколько зарабатывает
15:06 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Экономическая правда Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Глава Министерства развития экономики рассекретил свою зарплату.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что его зарплата в министерстве "неприемлемо маленькая", а топ-руководитель в Минэкономики должен получать от 5 до 10 тысяч долларов.

Об этом он сказал в интервью liga.net.

"Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15 000-20 000 гривен, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", - сказал он.

На вопрос, какую зарплату должен получать топ-руководитель в Минэкономики, Милованов ответил: "Министр - от 5 до 10 000 долларов".

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Издание "Зеркало недели" сообщило, что Милованову за ноябрь было предложено начислить премию в размере 1630% или 236 000 гривен. Издание также опубликовало вроде документ о согласовании такого размера премии.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опубликовал данные о начислении ему заработной платы от министерства 93122 грн за три месяца.

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Зарплата, Минэкономразвития, Тимофей Милованов.
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