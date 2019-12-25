Кабмин провел экстренное заседание по вопросам газовых переговоров с Россией

Новости Бизнеса:Нардеп отметил, что заседание правительства будет касаться темы переговоров Украины с Россией по газу.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Кабинет министров Украины поздно вечером 24 декабря провел "экстренное заседание" относительно газовых переговоров с Россией. Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

"Формат заседания полностью закрыт — ДСП (для служебного пользования)", — отметил он.

Почти через час депутат написал в своем канале, что заседание Кабмина уже завершилось. Больше никаких подробностей Гончаренко не добавил.

Заметим, что пока официальных подтверждений таких подтверждений нет. Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что "неизвестно, что будет дальше", когда РФ начала “собачиться” из-за газа с Украиной.