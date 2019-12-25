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Украина экспортирует елочные игрушки в 27 стран

Украина экспортирует елочные игрушки в 27 стран
10:25 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Елочные украшения, произведенные в Украине, поступают в 27 стран мира.

Украина в этом году экспортировала елочные украшения в 27 стран мира - крупнейшими рынками сбыта являются Нидерланды, Польша, Германия, Беларусь и Швейцария.

В этом году их поставки выросли.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

"Украинские елочные украшения обеспечивают сегодня праздничное рождественское настроение в 27 странах мира. За 10 месяцев 2019 года поставки изделий для новогодних и рождественских праздников составили 7,5 млн долл., что больше аналогичного периода прошлого года на 7,7%", - говорится в посте.

Отмечается, что в этой праздничной группе 83,1% составляют изделия из стекла. На другие изделия и украшения приходится 16,9% экспортных поставок.

По словам высокопоставленного чиновника, самый большой импортер украинских елочных украшений - Нидерланды.

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"Нидерланды занимают 34,1% общего экспорта новогодних и елочных изделий с Украины. 56,2% экспорта в страны ЕС - это рынок Нидерландов", - информирует автор.

Другими популярными направлениями экспорта елочных украшений является Польша, Германия, Беларусь, Швейцария и др.

"Существенно выросли поставки новогодних украшений за 10 месяцев текущего года по сравнению с прошлогодним периодом в Латвию (в 2,9 раза), Грузию (в 2,4 раза), Молдову (в 2,3 раза), Румынию (в 2,1 раза ), США (в 2,1 раза), Италию (в 1,9 раза). Новые рынки для украинского праздничного настроения - Австрия, Казахстан, Хорватия, Сербия и Каймановы острова, где они, очевидно украшают чей-то уютный офшорчик", - написал замминистра и поздравил с наступающим Рождеством.

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Украина, Экспорт, Елочные игрушки, Елочные украшения.
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