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Госдолг Украины за последний месяц вырос на один миллиард долларов

Госдолг Украины за последний месяц вырос на один миллиард долларов
13:33 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Экономическая правда Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:В гривневом эквиваленте сумма государственного долга оказалась самой низкой с декабря 2018 года.

Государственный и гарантированный государством долг в ноябре 2019 составил 1,99 триллиона гривень (уменьшился на 2,67% за месяц), или в эквиваленте в долларах вырос до 82,83 миллиарда долларов (рост в 1,2%). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"В ноябре 2019 зафиксировано уменьшение совокупного государственного и гарантированного государством долга Украины.

За месяц сумма государственного долга и гарантированного государством долга в эквиваленте в национальной валюте уменьшилась на 2,67% (по сравнению с октябрем) и достигла самого низкого за последние два года уровня в 1 990 млрд грн.

В то же время, эквивалент в долларах США вырос на 1,2%, до 82,83 млрд долл ", - говорится в сообщении.

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С начала 2019 государственный и гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 8,19%, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 5,75%. 

"Колебания суммы государственного долга вызвано, в частности, укреплением национальной валюты", - отмечают в Минфине.

В ноябре расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составили 19,8 млрд грн, по обслуживанию - 16,8 млрд грн.

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Минфин, Кредиты, Долги, Госдолг Украины.
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