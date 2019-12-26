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Четверг, 26.12.2019
За четыре года работы ProZorro сэкономила стране 100 миллиардов
За четыре года работы ProZorro сэкономила стране 100 миллиардов
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За четыре года работы ProZorro сэкономила стране 100 миллиардов

За четыре года работы ProZorro сэкономила стране 100 миллиардов
01:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:За четыре года работы система публичных закупок ProZorro сэкономила стране 100 млрд гривенm

За четыре года работы система публичных закупок ProZorro сэкономила стране 100 млрд гривень. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

В денежном эквиваленте, по информации министра, больше всего сэкономили в Киевской (45,5 млрд грн), Львовской (5,7 млрд грн), Днепропетровской (5,1 млрд грн), Харьковской (4,5 млрд грн) и Одесской (3,8 млрд грн) областях. По его словам, это в значительной степени связано с большим количеством государственных учреждений в этих областях и, соответственно, большим объемом закупок.

Если считать экономию в процентном эквиваленте как разницу между начальной стоимостью всех закупок региона и подписанными договорами после результатов аукциона, то, отметил Милованов, наиболее экономными областями оказались Тернопольская (10,6%), Черновицкая (6,59%), Ивано-Франковска (6,52%), Житомирская(6,15%) и Львовская (6,05%).

Министр напомнил, что за четыре года ProZorro прошла путь от волонтерского стартапа до системы, в которой работают все государственные учреждения и зарегистрировано более 200 тысяч предпринимателей. Общее количество торгов с момента запуска системы составила более 4 млн, а экономия превысила 100 млрд грн. Система накопила 100 терабайт данных о закупках, и каждый гражданин может посмотреть, как и на что расходуются его средства, отметил Милованов.

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Он также отметил, что около 90% зарегистрированных предприятий в ProZorro — это малый и средний бизнес. Ежемесячно в системе появляется 3-5 тысяч новых поставщиков. Только за этот год в системе зарегистрировалось более 50 тысяч предпринимателей.

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ProZorro, Тимофей Милованов, Система публичных закупок, Четыре года работы ProZorro.
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