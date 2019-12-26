За четыре года работы ProZorro сэкономила стране 100 миллиардов

За четыре года работы система публичных закупок ProZorro сэкономила стране 100 млрд гривень. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
В денежном эквиваленте, по информации министра, больше всего сэкономили в Киевской (45,5 млрд грн), Львовской (5,7 млрд грн), Днепропетровской (5,1 млрд грн), Харьковской (4,5 млрд грн) и Одесской (3,8 млрд грн) областях. По его словам, это в значительной степени связано с большим количеством государственных учреждений в этих областях и, соответственно, большим объемом закупок.
Если считать экономию в процентном эквиваленте как разницу между начальной стоимостью всех закупок региона и подписанными договорами после результатов аукциона, то, отметил Милованов, наиболее экономными областями оказались Тернопольская (10,6%), Черновицкая (6,59%), Ивано-Франковска (6,52%), Житомирская(6,15%) и Львовская (6,05%).
Министр напомнил, что за четыре года ProZorro прошла путь от волонтерского стартапа до системы, в которой работают все государственные учреждения и зарегистрировано более 200 тысяч предпринимателей. Общее количество торгов с момента запуска системы составила более 4 млн, а экономия превысила 100 млрд грн. Система накопила 100 терабайт данных о закупках, и каждый гражданин может посмотреть, как и на что расходуются его средства, отметил Милованов.
Он также отметил, что около 90% зарегистрированных предприятий в ProZorro — это малый и средний бизнес. Ежемесячно в системе появляется 3-5 тысяч новых поставщиков. Только за этот год в системе зарегистрировалось более 50 тысяч предпринимателей.