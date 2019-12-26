СБУ разоблачила двух руководителей на вымогательстве денег у бизнес-структур

Новости Украины:Внутренняя безопасность СБУ задокументировала получения части неправомерной выгоды в размере $8,5тыс.

Оперативники Управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили двух руководителей территориальных подразделений Службы на вымогательстве денег у прозрачных бизнес-структур при проведении процедур публичных закупок.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что организаторами противоправной схемы были один из заместителей начальника управления Главного управления СБ Украины в Донецкой и Луганской областях и один из руководителей отделов Управления СБ Украины в Запорожской области. Они, по предварительному сговору с должностными лицами госпредприятия в Донецкой области, требовали средства из коммерсантов за обеспечение победы в тендерах", - сообщает пресс-центр СБ Украины в среду.

Для этого, во время проверок процедуры государственных закупок, злоумышленники искусственно создавали условия для подтверждения или отклонения кандидатур реальных претендентов. "Откат" за обеспечение заключения контракта составлял 15% от суммы договора.

"Внутренняя безопасность СБУ задокументировала получения части неправомерной выгоды в размере $8,5тыс. Во время получения второй части взятки в размере 540 тыс. грн, правоохранители задержали фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по местам проживания, трудоустройства и работы фигурантов уголовного производства.