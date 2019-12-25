ВАКС продлил меру пресечения экс-главе "Укрбуда"

Новости Украины:Антикоррупционный суд продлил меру пресечения экс-депутату Микитасю.

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего президента корпорации "Укрбуд".

Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд в Facebook.

Подозреваемого обязали: приходить к детективу, прокурору, следственного судьи, суда по каждому требованию, не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и сообщать об изменении своего места жительства.

Кроме того, он должен воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в этом уголовном производстве и сдать на хранение правоохранителям свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронный браслет.

Как сообщалось ранее, 4 октября коллегия судей ВАКС избрала Микитасю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в 5,5 млн грн. Вскоре за бывшего народного депутата внесли залог и он вышел на волю.

В суде объяснили отказ взять подозреваемого под стражу тем, что не видят рисков его сокрытия от следствия.

Данное решение суда САП обжаловала в Апелляционной палате ВАКС. В итоге суд удовлетворил жалобу прокуратуры в части увеличения залога и выбрал Микитасю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 80 млн грн. После вынесения данного решения екснардепа были арестованы в зале суда.

3 октября САП сообщила о подозрении Микитасю в деле об афере с квартирами для сотрудников Нацгвардии.

25 октября за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн. Согласно условиям меры пресечения, Микитась должен надеть электронный браслет, сдать заграничный паспорт, являться к следователю по первому требованию.

Подозреваемому инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами - руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине Киева. Как следствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению согласно экспертным выводам причинен ущерб на сумму 81 635 448,00 грн.