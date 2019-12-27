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Кабмин запустил е-ТТН: что это и зачем оно нужно

Кабмин запустил е-ТТН: что это и зачем оно нужно
21:50 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В Украине запустили электронную товарно-транспортную накладную.

Правительство запустило е-ТТН – электронный документ для подтверждения права на осуществление грузовых перевозок.

Как сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины, в настоящее время уже введен пилотный проект: на уровне министерства построена центральная база данных электронной ТТН, в которую вносятся данные от коммерческих систем документооборота, обслуживающих грузоперевозчиков.

"Введение электронной ТТН ускоряет и упрощает взаимодействие между участниками перевозок, предотвращает подмену нелегитимных ТТН, обеспечивает учет автомобильных грузовых перевозок в единой системе, сокращает расходы на создание и передачу ТТН, дает единую точку доступа разных ведомств ко всем реестрам, регулирующих процесс автомобильных грузовых перевозок", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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Кроме того, Мининфраструктуры отмечает, что е-ТТН дает возможность ускорить процесс проверки перевозчика, получать актуальную информацию из необходимых реестров в режиме реального времени, автоматизировать применение штрафных санкций, осуществлять мониторинг деятельности контролирующих органов на местах, а также даст возможность единого доступа разных ведомств ко всем реестрам, регулирующих процесс автомобильных грузовых перевозок.

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Кабмин, Владислав Криклий, е-ТТН.
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