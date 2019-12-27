"Переговоры продолжаются": В Нафтогазе опровергли слухи о транзите газа

Новости Бизнеса:"Нафтогаз Украина" опровергает согласование условий транзита российского газа.

Сообщения российских СМИ о достижении договоренностей об условиях транзита российского газа по территории Украины не соответствуют действительности.

Об этом сообщила НАК "Нафтогаз України" в Facebook.

"Обращаем внимание СМИ, что в сегодняшнем заявлении на РИА Новости есть ссылка на договоренности 20 декабря. Если будет новая информация, мы ее сообщим. Пока что переговоры об имплементации на уровне компаний продолжаются", - говорится в сообщении.

Речь идет о публикации российского информагентства РИА Новости от 27 декабря 2019 года о заявлении министра энергетики РФ Александра Новака, что Россия и Украина якобы уже достигли договоренностей, в рамках которых с 1 января 2020 года обнуляются взаимные претензии и снимаются аресты имущества, которые были осуществлены в счет исполнения судебных решений.

Как сообщал Укринформ, 20 декабря Украина, Россия и Европейский Союз подписали Протокол по транзиту российского газа по территории Украины.

Согласно документу, до 29 декабря 2019 Россия выплатит Украине почти 3 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма от декабря 2017 и февраля 2018 года. К этой же дате обе стороны откажутся от судебных исков друг против друга, в том числе, будет снят арест с активов "Газпрома".

Согласно Протоколу, в 2020 году Россия прокачает в транзитном режиме через украинскую ГТС 65 млрд кубометров газа, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров.

Как сообщал Укринформ, на переговорах в Минске 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа по территории Украины. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге 21 декабря сообщил, что транзитный договор по газу между Украиной и Россией планируется на пять лет с возможностью его пролонгации на десять лет. Он отметил, что объемы, которые зафиксированы, минимально гарантированы для транзита: 65 млрд кубометров на первый год, по 40 млрд кубометров - на следующие четыре года.

31 декабря 2019 года заканчивается действие договора между хозяйствующими субъектами Украины и России об условиях транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу.

Также сообщалось, что представители НАК "Нафтогаз України" и ПАО "Газпром" встретились в Вене 26 декабря для начала переговоров об условиях договоров о транзите газа. При этом, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко подчеркивал, что факт переговоров не означает уступки со стороны Украины. Он сообщил, что обе стороны подготовили свой проект договоренностей, однако в итоге будет подписан только один комплект.

По словам менеджера Нафтогаза, переговоры могут быть завершены 27 декабря, но при необходимости будут продолжены в выходные.